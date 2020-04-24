Soğan kürü; kilo vermede etkili olmasının yanında; miyom, iyi huylu prostat büyümesi, polikistik over, hamile kalma, kıl dönmesi, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi edici özelliğe sahip bir kürdür. A, B ve C vitamini, silis, fosfor, iyot, kükürt gibi maddeler içermesi, antibiyotik görevi sağlaması ve hazmı kolaylaştırması açısından faydalıdır.

Soğan kürü yapmak için ;

Bir yemeklik kuru soğanın kabuğuyla önce sirkeli su da dezenfekte olması için bekletilmesi gereklidir.

Tam etkili olması için kabuğuyla hazırlanmalıdır.

Bekletilen soğan dörde bölünerek bir kapta kaynatılan bir bardaklık klorsuz iyi suyun içerisine atılır ve beş dakika kaynatılır.

Sabah ve akşam aç karnına içilir.

15 gün boyunca devam edilir.

6 aydan önce tekrarlanmamalıdır.