Sofyan Amrabat: Mourinho çağırıyorsa, hayır demek zor

"SÖZ VERİYORUM; HER GÜN SAVAŞACAĞIM"

"Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden itibaren beni çok sıcak karşıladılar. İçeride ya da dışarıda nerede oynarsak oynayalım, her zaman yarattığınız müthiş atmosferden ve harika destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Burada şu sözü vermek istiyorum; her gün savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için. Sizlere inşallah kupalar kazandıracağız, bunu çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız. Bunun için her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Gerisi kader. Umarım kaderimizde bu yıl şampiyonluğa ulaşmak vardır."