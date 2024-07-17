'Soft Analog' Avlu'da

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Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisinde 26 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Soft Analog müzikseverler ile buluşacak.

2019 yılından bu yana aktif olan, Ankara çıkışlı Soft Analog; vokalde İdil Tavşanlı, klavyede Ömer Çelik ikilisinden oluşuyor. Grup; disco, funk ve synthwave türlerini harmanlayarak alternatif pop, synth pop ve indie dans tarzında müzik yapıyor. Konsept işler üretmeyi seven ikili, şarkılarını ve yarattıkları dünyayı dinleyicileri ile paylaşırken, şehir hayatını da bireysel bir perspektiften anlatıyorlar. Konsere katılımı ücretsiz...