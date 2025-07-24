Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.638,80 %0,44
        DOLAR 40,4793 %0,06
        EURO 47,7571 %0,21
        GRAM ALTIN 4.386,55 %-0,45
        FAİZ 40,67 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,87 %-0,42
        BITCOIN 118.839,00 %0,74
        GBP/TRY 54,8629 %-0,20
        EUR/USD 1,1767 %-0,03
        BRENT 68,99 %0,70
        ÇEYREK ALTIN 7.171,59 %-0,45
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı - Alışveriş Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı

        Sofralık yumurta ihracatına şubat ayında getirilen ve daha sonra mart ayında kilogram başına 0.50 dolardan 1.5 dolara çıkarılan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisi kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yumurta ihracatında fon kesintisi kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kararla, yumurta ihracatında kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan DFİF kesintisi yürürlükten kaldırıldı.

        Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlığın temel önceliğinin vatandaşların gıdaya makul fiyatlarla erişiminin sağlanması, iç piyasada arz-talep dengesinin korunması ve aynı zamanda ihracatçıların dış pazarlardaki rekabetçiliğinin sürdürülmesi olduğuna işaret edildi.

        Bu doğrultuda, sofralık yumurta ihracatına yönelik uygulamaların güncellendiği, iç piyasa koşulları ve üretim dinamikleri dikkate alınarak yeni tedbirlerin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, sofralık yumurta ihracatına şubat ayında kilogram başına 50 sent DFİF kesintisi uygulanmaya başlandığı ve bu oranın mart ayında 1,5 dolara yükseltildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, alınan bu önlemler neticesinde, iç piyasada nisan itibarıyla fiyatlarda aşağı yönlü bir eğilimin gözlendiği, temmuz itibarıyla da bu eğilimin sürdüğü aktarılarak, piyasa istikrarının korunmasına yönelik süregelen tedbirlerin bir parçası olarak, sofralık yumurta ihracatının kayda bağlandığı anımsatıldı.

        "ÜRÜNLERİN DIŞ PAZARLARA YÖNLENDİRİLMESİ ÖNEM KAZANDI"

        Arzın yeniden artış göstermesi, yaz aylarında ürünlerin muhafazasında yaşanabilecek zorluklar ve ihracatçıların artan maliyet baskıları dikkate alınarak, iç piyasada değerlendirilemeyen ürünlerin dış pazarlara yönlendirilmesinin önem kazandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu çerçevede, ihracatta uygulanan DFİF kesintisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bakanlık olarak iç piyasadaki gelişmeleri hassasiyetle izlemeye devam ederek, arz-talep dengesini gözeten, hem üretici hem tüketici refahını koruyan bir anlayışla hareket etmekteyiz. Bu kapsamda gerekli adımlar halihazırda atılmış olup, sürece yönelik takip ve değerlendirmeler kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Bakanlığımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecek, gıda arz güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını desteklemek ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla görev alanındaki tüm politika ve denetim araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Habertürk Anasayfa