Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıklarla birlikte kuvvetli poyrazın etkisi altında. Doğu Karadeniz ve Van çevrelerinde yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgelerde hızı 50 km'yi bulan rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.