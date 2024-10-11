Yapısal farklılıklar

Lahana ve marulun yapısal özelliklerini incelemek, onları ayırt etmenin en iyi yoludur. Lahana yaprakları çiğken daha kalın, kaba ve derimsi bir yapıya sahiptir. Genellikle, yumuşak hale getirmek için pişirilir. Marul ise daha ince, pürüzsüz ve yüksek su içeriğine sahip olduğu için pişirildiğinde lapa haline gelir.