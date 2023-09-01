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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Gündem haberleri

        Adana'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Adana'da meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda bir yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüsün şoförü ile muavini hayatını kaybetti. 12 yolcu da yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:27
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        Şoför ve muavini öldüren kaza!
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        Adana'da meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda bir yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüsün şoförü ile muavini hayatını kaybetti. 12 yolcu da yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Adana'da, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavini hayatını kaybetti, 12 yolcu yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Giresun-Hatay seferini yapan Mustafa Erden idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Adana-Pozantı otoyolu Soğukpınar mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kalsit yüklü plakalı TIR'a arkadan çarptı.

        Kazada, otobüs sürücüsü Erden ve muavin Müslüm Berçin olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan 12 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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        #adana
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