Sodyum metal mi ametal mi? Sodyum (Na) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır?

REKLAM advertisement1

Hem insan hem de diğer canlıların sağlığı için de olmazsa olmaz bir element olan sodyum, kalp faaliyetleri, sinir sisteminin düzenli çalışması ve kasların kasılması gibi birçok fonksiyona hizmet etmektedir. Peki, sodyum elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

Sodyum Hangi Metal?

Yerkabuğunun yaklaşık %2.8’ini meydana getiren sodyum, alkali metaller grubunda yer almaktadır. Hafif, yumuşak ve oldukça kaygan olmasıyla bilinen sodyum elementi aynı zamanda kolay dövülen bir metal olarak da dikkat çekmektedir.

Çok eski çağlardan itibaren özelikle tatlandırıcı ve koruyucu bir madde olarak kullanılagelen sodyumun keşfi ise 1807 yılında gerçeklemiştir. 1807’de Sir Humphry Davy’ kostik sodayı elektroliz yöntemiyle bileşiklerine ayırmış, sodyum elementini elde etmiş ve bu çalışma da bilim tarihine sodyumun keşfi olarak geçmiştir.

Yerkabuğunda en çok miktarda bulunan elementler arasında yer alan sodyum, yüksek oranda reaktif olması ve özellikle su ile karşılaştığında şiddetli reaksiyon vermesiyle bilinmektedir. Hava ile temas ettiğinde süratli bir biçimde oksitlenen ve tutuştuğunda sarı bir alevle yanan bu element, güçlü de bir indirgendir.

Doğada saf ve element olarak bulunmayan sodyum elementi, doğal bileşiklerde bulunmaktadır ve bu bileşiklerden bir tanesi de sofra tuzu olarak adlandırdığımız sodyum klorürdür. Bunun yanı sıra sodyum karbonat, sodyum nitrat ve bikarbonat gibi sodyumlu bileşikler de bulunmaktadır.

Sodyum elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Sodyumlu bileşiklerden olan sodyum karbonat özellikle sanayi alanında, sodyum nitrat tarım alanlarının gübrelenmesinde, bikarbonat ise özellikle tıp alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak deterjan ve sabun gibi temizlik kimyasallarının üretilmesinde, tekstil ürünlerinin imal edilmesinde, metal malzemelerin yüzeylerinin temizlenmesinde, buharlı lambaların üretilmesinde sodyum elementi sıklıkla kullanılmaktadır.

Sodyumun bir diğer önemli özelliği ise, bu elementin insan ve diğer canlıların sağlığı için önemli bir mineral olmasından ileri gelmektedir. Özellikle kalp fonksiyonları, sinir sisteminin çalışması ve kasların kasılmasında sodyum büyük bir öneme sahiptir. Bu yararlarının yanında insan vücudundaki sodyum miktarının düşmesi ise ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Sodyum eksikliği görülen insanlarda kaslarda meydana gelen spazmlar, kronik bir hale gelen baş ağrıları ve ishal gibi rahatsızlıklar görülebilmektedir.

Sodyum Metal Mi Ametal Mi?

Kimyada kendine has parlak bir yapısı olan, elektrik ile ısıyı ileten ve kolay işlenebilen elementlere metal; bu özelliklerin hiçbirini göstermeyen, oda sıcaklığında katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilen ve erime ile kaynama noktaları oldukça düşük olan elementlere ametal adı verilmektedir.

Peki, sodyum metal mi ametal mi? Sodyum elementi hem iletken olması hem de ametallere kıyasla daha parlak bir yapıda olması sebebiyle metaller sınıfında yer almaktadır.

Sodyum Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 11, kimyasal sembolü ise Na olan Sodyum elementi; periyodik tablonun üçüncü periyodunun birinci grubunda yer alan bir alkali metaldir. Yumuşak bir yapısı olan, gümüş-beyaz rengiyle dikkat çeken ve oda sıcaklığındaki hali katı olan bu elementi kaynama noktası 882 santigrat derece, erime noktası ise 97.79 derece olarak ölçülmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO