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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sobadan sızan gaz yine can aldı! Anne ve kızı hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:35
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        Sobadan sızan gaz yine can aldı! Anne ve kızı hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı can verdi.

        Battalgazi Mahallesi Şüheda Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında oturan 46 yaşındaki Fatoş Göçebe ve 10 yaşındaki kızı Asmin'den bir süredir haber alamayan yakınları adrese gitti.

        Kapının açılmaması üzerine, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

        Daireye giren sağlık ve polis ekipleri, anne ile kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

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