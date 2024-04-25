SNP ve Yeşiller arasındaki güç paylaşımı anlaşması iklim hedefi tartışmasının ardından sona erdi

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Sky News'in haberine göre İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Yeşiller Partisi arasındaki koalisyon, sera gazı emisyon politikasındaki anlaşmazlık nedeniyle çöktü. Yaşanan krizin ardından SNP, bir azınlık hükümetine liderlik edecek.

İskoç hükümetinin geçen hafta iklime zarar veren sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 75 oranında azaltma hedefini rafa kaldırmasının ardından Yeşiller Partisi'nin koalisyondan çekilebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

Yeşiller, SNP'nin salt çoğunluğu kazanamamasının ardından 2021'de SNP'yi 'Bute House anlaşması' olarak da bilinen bir mutabakatla desteklemeyi kabul etmişti.

Her iki parti de İskoçya'nın bağımsızlığından yana. "Koalisyonun bitmesi ülkenin yararınaydı" Başbakan Humza Yousef, koalisyonun dağılmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Yeşiller Partisi ile koalisyonun amacına ulaştığını ve bitmesinin ülkenin yararına olduğunu belirten Yousef, "Niyetim Yeşiller ile yapabildiğimiz kadar çalışmaya devam etmek" dedi. İskoçya'nın çıkarının 'farklı bir düzenleme yapılması' olduğunu söyleyen Yousef, "Azınlık hükümeti olarak hedeflerimizden ve heyecanımızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.