Snob ne demek? Snob kelimesi ne anlama geliyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Snob kelimesinin anlamı

SNOB NEDİR?

1820'lerde kullanılmaya başlanan snop ilk olarak ingiltere'de kullanılmaya başlandı. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde sıradan öğrencileri aristokrat öğrencilerden ayırabilmek amacıyla adlarının hemen yanına "sine nobilitate" (soylu olmayan) ya da kısaca snob diye notlar düşülürmüş. Pek çok sözcük gibi snob sözcüğünün anlamı zamanla değişmiştir. Snob başta yüksek statü sahibi olmayan kişileri karşılayan bir sözcük iken, kısa bir süre sonra yüksek statünün yokluğundan rahatsız olan kişiler için kullanılmaya başlandı.

SNOP KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan (kimse).

Seçkin görünmek ereğiyle kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen (kimse).