Bu sabah perdeyi açtım, yağmur yağıyordu. Böyle bir günde ne yapabilirim? Kara deliğe düşmedim, meşgulum ancak bazen kötü bir ruh haline bürünüyorum. Yemek yapmayı seviyorum ama tavukları özenle hazırlayıp, 5 dakikada yemek, bu bana gelmiyor. Sonra her şeyi temizlemek zorundasın. Neyse ki çok arkadaşım var. Yaşlı arkadaşlarım da var.