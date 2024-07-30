SMA'lı çocuğun adıyla dolandırdı
Tekirdağ'da SMA hastası çocuk adına düzenlediği sahte belgelerle iş yerlerine bıraktığı kumbaralar aracılığıyla para toplayan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir kişinin SMA hastası çocuk adına sahte bağış belgesi düzenlediği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu şüpheli R.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin SMA hastası 18 aylık bebek adına sahte bağış belgesi düzenleyerek Çerkezköy'de bazı iş yerlerine bağış kumbarası koyduğu, aralıklarla kumbaralarda biriken paraları da aldığı tespit edildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.