Slovan Bratislava: 2 - Milan: 3 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Milan, Slovan Bratislava deplasmanına konuk oldu. Milan, Tehelne Pole'de oynanan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milan, Christian Pulisic'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Slovan Bratislava, 24. dakikada Tigran Barseghyan ile skora dengeyi getirdi ve devre 1-1 sona erdi.

Milan, Rafael Leao'nun 68. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. İtalyan ekibi, 71. dakikada bu kez Tammy Abraham ile bir gol daha buldu ve maçı 3-1'e getirdi. Slovan Bratislava'da Nino Marcelli, 88. dakikada durumu 3-2'ye getirdi ve karşılaşma Milan'ın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Milan, Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Slovan Bratislava ise 5 hafta sonunda Devler Ligi'nde puanla tanışamadı.