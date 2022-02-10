Slovakya parlamentosunda Ukrayna gerilimi!

Slovakya parlamentosunda (Narodna Rada) ABD ile geçtiğimiz hafta imzalanan askeri anlaşmanın görüşüldüğü oturumda muhalefet ve iktidar partisinin milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Muhalefet partisi aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisi (LSNS) milletvekilleri Andrej Medvecky ve Peter Krupa, kürsüye Slovakya bayrağı ile çıkarak oturumu engellemeye çalıştı.
Duruma tepki gösteren iktidar partilerinden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) milletvekilleri Jana Bitto Ciganikova ve Miroslav Ziak ise kürsüye Ukrayna bayrağı ile çıkıp Slovakya bayrağının önünde durdu. Gerilimin arttığı oturumda LSNS milletvekili Medvecky, kürsüde duran suyu Ukrayna bardağının üzerine döktü. Meclis sıralarından kalkarak destek için kürsüye gelen LSNS milletvekili Marek Kotleba ise Ukrayna bayrağını meslektaşlarının elinden çekip alırken, Miroslav Ziak'ın da maskesini kopardı.
Ziak oturumun ardından yaptığı açıklamada, bayrağı "çaldığı" için Kotleba hakkında polise suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ayrıca Ukrayna'nın Bratislava Büyükelçiliği de parlamentoda yaşanan olaya tepki gösterdi.
ABD ile yapılan savunma anlaşması hakkında parlamentoya bilgi veren Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma ile Slovakya egemenliğini kaybetmez, aksine müttefiklerimiz bize egemenliğimizi garanti eder" dedi. Bakan Nad'ın konuşması sırasında muhalefetteki partilerin milletvekilleri ıslık çalıp, "Hainler", "Slovakya'nın işgali hazırlanıyor" şeklinde bağırdı.
Savunma anlaşması Slovakya Başsavcısı Maros Zilinka tarafından da eleştirildi. Başsavcı Zilinka, "Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında 18 Ekim 1968'de yürürlüğe giren Sovyet birliklerinin Çekoslovakya'da geçici olarak kalma koşullarına ilişkin anlaşma, şu anda parlamento tarafından onaylanandan daha avantajlıydı" ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇEKEN ANLAŞMANIN DETAYLARI
ABD ile Slovakya arasında imzalanan anlaşma, Slovakya parlamentosu tarafından onaylanırsa Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın imzasına sunulacak. Parlamentoda yapılacak oylamada, muhalefet partilerinin tamamı ve hükümet partilerinin birkaç üyesi aleyhte oy kullanacaklarını açıkladı.
Anlaşma, ABD askerlerinin Kuchyna ve Sliac Askeri Havalimanlarının altyapısını ve üzerinde anlaşmaya varılan diğer tesis ve tesisleri kullanmalarına izin verecek. Anlaşmaya göre ABD, Slovakya’ya askeri üslerin ve diğer tesislerin modernizasyonu için 100 milyon doların üzerinde maddi yardımda bulunacak. Anlaşma 10 yıl geçerli olacak.
Slovakya, 2004 yılında hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği'ne (AB) katılmıştı.
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