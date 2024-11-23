Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Slavia Prag'a konuk oluyor. Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Fortuna Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Slavia Prag-Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdüren sarı lacivertliler, 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 5 puanla 21'inci sırada bulunuyor. Peki, "Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Slavia Prag-Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...
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Slavia Prag-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Milli aranın ardından Kayserispor'a konuk olan sarı lacivertliler ardından Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Slavia Prag karşısında galip gelip üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
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SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe saat 23.00'de oynanacak.
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SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI
5. HAFTA: 28 KASIM PERŞEMBE
23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE
6. HAFTA: 11 ARALIK ÇARŞAMBA
18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO
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7. HAFTA: 23 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - LYON
8. HAFTA: 30 OCAK PERŞEMBE
23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE