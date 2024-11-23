Slavia Prag-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Milli aranın ardından Kayserispor'a konuk olan sarı lacivertliler ardından Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile karşılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Slavia Prag karşısında galip gelip üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...