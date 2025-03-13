Sky Sports'tan çarpıcı yazı: Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!

Geçtiğimiz hafta Sky Sports'a konuşan ve PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları gündem olmuştu. Yaşananların ardından Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, "Jose Mourinho'nun Türk futbolu ile mücadelesi" başlıklı bir yazı yayınladı.

Yazıda Mourinho için, "Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada." ifadeleri kullanıldı.

Cotterill, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen haftaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Türk Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiğini ancak TFF'nin Sky Sports'a cevap vermediğini belirtti.

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İşte Sky Sports muhabiri Gary Cotterill yazısı:

"Futbolda Jose Mourinho'dan daha fazlasını görmüş çok az insan vardır. 20 aşkın süredir futbolun en tepesindeki hayatı deneyimledi ama Türkiye'de bulduğunu söylediği şey onu bile şoke etti.

Mourinho, 'Bu, sportif rekabetle ilgili değil. Bu, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük bir mesele. Eğer burada yaşarsanız veya derinlemesine araştırırsanız, inanılmaz şeylerle karşılaşırsınız' diyor."

Mou, 'Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki bir şeyler değişmezse şampiyonluğu kazanmak imkansız. Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum çünkü burası güzel bir ülke. Ancak buradaki futbol bundan daha fazlası olmalı' diye devam ediyor.

Sky Sports, Mourinho'nun bu röportajda dile getirdiği iddialara yanıt almak için Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti; ancak federasyon yanıt vermedi.

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Sesini yükselttiği için Mourinho birden fazla kez para ve men cezası aldı.

Cezalara rağmen konuşmaktan pişmanlık duymadığını ve bunu yapmaya devam edeceğini söylüyor.

'Şunu söyleyebilirim ki, normal koşullarda, birinci olmak için mücadele eden ikinci takım olmazdık. Normal şartlarda şampiyonluk yarışı biterdi; bizim fark atarak kazandığımız şekilde.'"