En az 3 bin yıllık geçmişi var! Tarihi mağarada skandal!

Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren skandal, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Bölgede her yıl binlerce yerli ev yabancı turistin ilgi odağa olan tarihi Damlalı Dedede Mağarası'nın duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar gündem olmuştu.
OLAY TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI
İHA'da yer alan habere göre kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalar ile mağaranın duvarlarına yazılar yazılması bölgeye ziyarete gelenlerle birlikte çevre sakinlerinin büyük tepkisini çekti.
MAĞARANIN DUVARLARINI BOYADILAR
Bu duruma müdahale etmek isteyen ve görüntü kirliliği oluşturan yazıları silmek için harekete geçen bazı çevre sakinleri ise ellerine aldıkları kova ve fırçalarla, duvarlara sıva sürerek mağara duvarlarına yazılan yazıların üzerini kapatmaya çalıştılar.
EN AZ 3 BİN YILLIK TARİHE SAHİP
En az 3 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan bu tarihi mağaraların akılalmaz yöntemle sıvanması ise başka bir tepkinin fitilini ateşledi.
KİMİN HANGİ TALİMATLA YAPTIĞI BİLİNMİYOR
Özel bir silme tekniği ve cihazı ile silinmesi gereken tarihi mağaralarda yaşanan bu durum akıllarda soru işareti bıraktı.
Mağaranın duvarları sıvayanların kimler olduğu ve kimden talimat alarak böyle bir girişimde bulundukları ise bilinmiyor.
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