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Sjögren sendromu nedir, türleri ve belirtileri nelerdir? Sjögren sendromu nedenleri

Bağışıklık sisteminin etken olduğu kronik hastalık olan Sjögren sendromu, gösterdiği belirtilerle sağlıklı olan dokuların ve hücrelerin bağışıklık sistemine saldırısıyla ortaya çıkmaktadır. Hastalık iki türe ayrıldığı için farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Peki Sjögren sendromu nedir? Türleri, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

12.05.2020 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sjögren sendromu

Sjögren sendromu; bağışıklık sisteminin etken olduğu kronik bir hastalığın adıdır. Akyuvarların gözyaşı ve tükürük bezlerine saldırması, vücutta tükürük ve gözyaşı azalması sağlayarak, göz ve ağızda kuruma meydana gelmesidir. Bazı durumda vajinal kuruluğa da neden olmaktadır. Eklemlerde ağrı ve sertleşme ya da kaslarda ağrı oluşabilmektedir.

Sjögren sendromu, Otoimmün bir hastalıktır. Sağlıklı olan dokuların ve hücrelerin bağışıklık sistemine saldırısıyla ortaya çıkmaktadır. Bağışıklık sistemi; zarar verebilecek kötü maddelerekarşı savaşan bir sistemdir. Otoimmün hastalığı olan kişide, virüs varmışcasına dokulara saldıran anormal antikorlar bulunur.

Sjögrensendromu türleri

Birincil Sjögren sendromu; başka bir rahatsızlık ile oluşmaz.

İkincil Sjögren Sendromu; romatoit artrit ya da lupus hastalığı gibi bir rahatsızlıkla beraber ortaya çıkar.

40 yaşından sonra teşhis edilen bir hastalıktır %90 ı kadınlardır.

Sjögrensendromunun belirtileri

  • Ağız ve göz kuruluğu önemli olan belirtileridir.
  • Ağız kuruluğuna bağlı olanlar;
  • Diş çürümesi ve dişin kaybı
  • Kuru öksürük
  • Çiğneme sorunları
  • Yutma sorunları
  • Sesin çatallanması
  • Konuşma güçlüğü
  • Pamukçuk oluşması
  • Tükürük bezlerinde şişkinlik

Göz kuruluğuna bağlı olanlar;

  • Gözde çakıl ve kum varmış hissi
  • Gözlerde yorgunluk
  • Kaşınma
  • Akıntı olması
  • Işığa karşı duyarlılık(Fotofobi)
  • Göz kapaklarında tahriş
  • Gözde yanma ve batma
  • Göz kapaklarınıda şişme

Vücutta oluşan belirtiler;

  • Yorgunluk durumu
  • Eklemlerin ağrıması ve iltihaplanma
  • Kaslarda ağrılar
  • Bacak ve kollarda uyuşma ve ağrı
  • Ellerde ağrı, uyuşukluk ve soğukluk
  • Damarlarda iltihaplanma

Sjögrensendromunun nedenleri

Araştırmalar sonucunda; Sjögren sendromu, virüsler ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların etkisiyle ortaya çıktığını göstermektedir.

Öncelikle; gözyaşı ve tükürük bezlerıne saldırı ile ortaya çıkar ve daha üretilmesine neden olmaktadır. Vajinanın da bu duruma maruz kalması ile kuruluk oluşur.

Dış salgılama bezleri olan ekzorsin bezleri; bir maddeyi kanal yardımı ile salgılarlar. Bunların içerisinde tükürük ve gözyaşı ve ter bezleride vardır.

Ayrıca; eklemler, deri, sinirler, böbrekler, tiroid bezleri ve akciğerlerde saldıraya uğrar ve etkilenirler.

Birincil Sjögren sendromu; kesin nedeni bilinmeyen hastalığın, genetik, çevresel etmenler olduğu söylenmektedir. Anormal bir bağışıklık sistemi olması ihtimali ile bazılarında bu durum ortaya çıkabilir denilmektedir. Kadınlarda görülmesi nedeni ile menopoz döneminde yaygın olması östrojen hormonu ile bağlantılı olması ihtimalini taşıması vardır.Uzmanlar; Östrojen seviyesindeki düşüşler, bağışıklık sistemini alt üst eder diye söylemektedirler.

İkincil Sjögren sendromu;romatoit artrit ve lupus gibi otoimmün rahatsızlıklar ile ortaya çıkmaktadır.

Sjögren Sendromu Tedavisi

Yapay Gözyaşları; orta halli göz kuruluğunda etkili olmaktadır.Hekim önerebilir ya da reçetesiz temin edilerek göz yaşı artışı sağlamak için kullanılabilir.

Sıvı hazneli gözlükler; gözün etrafını sararlar ve koruyucudurlar. Göze etki edecek dış etmelerden korumak için kullanılır.

Ameliyat; gözyaşının çıkışını sağlayan kanallar tıkanarak oluşturulur. Gözyaşları bu sayede içeride kalır.Başarılı olması ile kalıcı hale getirilir.

Ağzı Islak Tutma; sıvı tüketimi, ağızda buz ememk suretiyle ıslak kalması, ağzı çalkalama, ağızda hijyen sağlama, şekersiz sakız çiğneme, pastil, sprey kullanma gibi önlemlerle kuruluk giderilmeye çalışılır.

İlaçlar:Pilokarpin(ağız ve göz kuruluğu ilacı),Hidroksikloklorin (bağışıklık sisteminin gözyaşı ve tükürük kanallarına saldırmasını önleyen ilaç) kullanımı sağlanmaktadır.

Vajinal Kuruluk için; kayganlaştırıcı jeller önerilir. Ayrıca östrojen hormonu artıran ilaçlar da kullanılmaktadır.

Eklem ve Kas Ağrıları için;antiflamatuar ilaçların kullanılması önerilir.

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