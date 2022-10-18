Danimarka'dan Kuzey Akım açıklaması

RTE radyo ve televizyon kanalındaki habere göre, Danimarka polisi, Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de bildirilen 4 sızıntıya ilişkin inceleme başlattı.
Kopenhag yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'nin Danimarka kısmındaki iki Kuzey Akım gaz boru hattındaki sızıntılara yönelik ön incelemenin tamamlandığını açıkladı. Yetkililer ilk incelemelerin, sızıntıların kaynağının 'güçlü patlamalar' olduğunu gösterdiğini söyledi.
Expressen gazetesinin yayımladığı su altı görüntülerinde, sabotajdan kaynaklandığı varsayılan patlamanın ardından Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metresinin tahrip olduğu veya deniz tabanına gömüldüğü görülüyor.
Videolarda, 80 metre aşağıda Kuzey Akım 1 boru hattında büyük bir yırtılma ve bükülmüş metaller dikkati çekiyor.
KUZEY AKIM 1 VE 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR
Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin 'bölgeye yanaşmaması' uyarısı yapılmıştı.
İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.
Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.
RUSYA KARŞI TARAFI SUÇLAMIŞ, 'SABOTAJ OLABİLİR' DEMİŞTİ
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iddialara ilişkin "Bunlar çok endişe verici haberler. Boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz ve bunun ne tür bir tahribat olduğunu henüz bilmiyoruz" demişti.
Peskov ayrıca "Kuzey Akım hattındaki hasarın sabotaj nedeniyle oluşmuş olabileceği göz ardı edilemez. Bu, tüm kıta için bir enerji güvenliği sorunu" ifadelerini kullanmıştı.
Kremlin'den bugün yapılan açıklamada ise sabotajı kendilerinin yaptığı iddiaları "absürd ve aptalca" olarak değerlendirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.
Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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