Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki "3300" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.

Buna göre, sandıkta kayıtlı 337 seçmenden 286’sı oy kullandı. Oyların 278’i geçerli sayıldı. Sandıktan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı.

Aynı sandıktan Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar 4, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz, BTP Adayı Selim Kotil, DSP Adayı Muammer Aydın ve TKP’nin adayı Zehra Güner Karaoğlu da 1'er oy aldı.

BAŞKENT'TE OY KULLANAN SİYASİLER



Başkentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan siyasilerin sandık sonuçları belli olmaya başladı.

Buna göre, sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlarda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy verdiği Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1326 numaralı sandıktaki oy dağılımı netleşti.

Bahçeli'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş aldı.

285 seçmenin oy kullandığı sandıktan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yavaş'a 228, AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'ye 52, TKP'nin adayı Fatma Korur'a 1 oy çıktı. Kullanılan oyların 4'ü ise geçersiz sayıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SANDIĞINDAN YAVAŞ ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği sandıkta en fazla oyu, Yavaş aldı.

Kılıçdaroğlu'nun oyunu kullandığı Arjantin İlkokulu'ndaki 4202 numaralı sandıktan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'ye 226, AK Parti'ye 68, Saadet Partisi'ne 4, Türkiye Komünist Partisi'ne 2, Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi'ne birer oy çıktı.

305 kişinin oy kullandığı sandıktaki 3 oy da geçersiz sayıldı.

YAVAŞ'IN SANDIĞINDAN CHP BİRİNCİ ÇIKTI

Yavaş'ın oyunu kullandığı Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ndeki 4297 numaralı sandıkta CHP birinci çıktı.

Mansur Yavaş ve ailesinin oy kullandığı 340 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayıma göre, kullanılan 300 oydan 296'si geçerli sayıldı.

Sandıktan, CHP'ye 201, AK Parti'ye 87, Saadet Partisi'ne 8 ve geçersiz 4 oy çıkarken, 40 kişi de oy kullanmadı.

DESTİCİ'NİN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN AK PARTİ BİRİNCİ ÇIKTI

Demokratik Sol Parti (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz'ın oy kullandığı Ayten-Şaban Diri İlkokulu 4392 numaralı sandıkta oy sayımı tamamlandı.

Sandıkta kayıtlı 342 seçmeden 292'si oy kullandı. 5 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan büyükşehir belediye başkanlığı için çıkan oyların partilere göre dağılımı şöyle:

CHP: 247, AK Parti: 32, DSP: 4, SP: 3, Türkiye Komünist Partisi: 1

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin oy kullandığı Keçiören'deki Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 3226 numaralı sandıktan çıkan 307 oydan 15'si geçersiz sayıldı.

Sandıktan AK Parti'ye 146, CHP'ye 132, Saadet Partisi'ne 9, Bağımsız Türkiye Partisi'ne 3, Vatan Partisi'ne ise 2 oy çıktı.

BBP, Cumhur İttifakı'nı desteklemek için 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da aday çıkarmama kararı almıştı.

KARAMOLLAOĞLU'NUN OY KULLANDIĞI SANDIK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde 1075 nolu sandıkta 342 kayıtlı seçmenden 273'ü oy kullandı.

7 oyun geçersiz olduğu sandıkta büyükşehir belediye başkanlığı için oyların partilere göre dağılımı şöyle oldu:

CHP: 224, AK Parti: 30, Türkiye Komünist Partisi: 6, SP: 4, Demokratik Sol Partisi: 1, Vatan Partisi: 1

BİNALİ YILDIRIM KENDİ SANDIĞINDAN BİRİNCİ ÇIKTI

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Tuzla'daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Orta Okulu'nda oy kullandı. Yıldırım’ın Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte oy kullandığı "1049" numaralı sandıktan Cumhur İttifakı önde çıktı. Yıldırım 149 oy aldı.