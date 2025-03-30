Siyasilerden bayram mesajı

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bakan Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

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Rabb'im bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturdu. Mübarek Ramazan ayı gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza esenlik getirdi. Her iftarda kardeşliğimizi pekiştirdi.



Aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı… pic.twitter.com/hNclEoH3qA — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 30, 2025

"Rabb'im bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturdu. Mübarek ramazan ayı gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza esenlik getirdi. Her iftarda kardeşliğimizi pekiştirdi. Aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Gülmenin ötesine geçtiğimiz, başkalarının da yüzünü gülümsettiğimiz bir bayram temennisiyle."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bayramların, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlar olduğunu belirtti.

Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır.



Ramazan boyunca sabrı, kanaati ve kardeşliği hep birlikte yaşadık. Şimdi ise bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti.… pic.twitter.com/OMOWZixTxE — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 29, 2025

Bakan Göktaş mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca sabrı, kanaati ve kardeşliği hep birlikte yaşadık. Şimdi ise bayramın bereketini tüm sevdiklerimizle paylaşma vakti. Aile Yılı'nda ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." Bakan Göktaş paylaşımında, bakanlık tarafından hazırlanan bayram klibine yer verdi. TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu bayram, ülkemizin ayağına bir pranga gibi vurulan terörün tamamen ortadan kalktığı, terörsüz Türkiye hedefimizin gerçekleştiği, bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin pekiştiği bir bayram olsun." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, rahmet ve bereket ayı ramazanı geride bırakırken, huzur ve sevinç içinde bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti. Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı geride bırakırken, huzur ve sevinç içinde bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı, millî ve manevi duygularımızın en güçlü şekilde pekiştiği, gönüllerimizi iyilikle… pic.twitter.com/nVK7M3QjWK — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) March 30, 2025 Bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı, milli ve manevi duyguların en güçlü şekilde pekiştiği, gönüllerin iyilikle dolduğu vakitler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nın, barış ve toplumsal uzlaşıyı daha da güçlendirerek, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Demokratik değerlerimize, hukukun üstünlüğüne ve kardeşliğimize sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bayram, ülkemizin ayağına bir pranga gibi vurulan terörün tamamen ortadan kalktığı, terörsüz Türkiye hedefimizin gerçekleştiği, bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin pekiştiği bir bayram olsun. Bu vesileyle, aziz milletimizin, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."