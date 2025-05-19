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        Haberler Gündem Politika Siyasilerden 19 Mayıs mesajları | Son dakika haberleri

        Siyasilerden 19 Mayıs mesajları

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda siyasilerden de mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Cumhuriyet'imizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyor, Türkiye Yüzyılı'nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz" dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş da mesajında, "O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:49
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        Siyasilerden 19 Mayıs mesajları
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, Milli Mücadele'nin ilk adımı olduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: "Cumhuriyet'imizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyor, Türkiye Yüzyılı'nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz. Gençlerimizin ve kahraman milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum."

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        KURTULMUŞ: GENÇLİĞİMİZ, EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin Anadolu'nun ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum."

        ÇELİK: TÜRKİYE YÜZYILI'NIN 19 MAYIS'LARINA AYNI İNANÇLA YÜRÜYORUZ

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesine yer verdi.

        ÖZEL: BU YÜRÜYÜŞÜ İLELEBET SÜRDÜRECEĞİZ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün… Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

        DERVİŞOĞLU: BUNDAN SONRA BÜTÜN GÜNLER 19 MAYIS'TIR

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "19 Mayıs 1919'un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan büyük Türk milleti; her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır. Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs'tır! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"

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