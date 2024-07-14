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        Haberler Gündem Politika Siyasiler suikast girişimini kınadı | Son dakika haberleri

        Siyasiler suikast girişimini kınadı

        ABD Başkan adayı Trump'a yönelik suikast girişimine siyasilerden de kınama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Müessif saldırının bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyoruz" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik de, "Demokrasilerde şiddet asla kabul edilemez. ABD 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Trump'a dönük suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz" mesajını paylaştı. İşte saldırıyla ilgili kınama mesajları

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:54
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        Siyasiler suikast girişimini kınadı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında yapılan suikast girişimini kınadı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyor, kendisine, sevenlerine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Müessif saldırının bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi demokrasi ve hukuk dışı eylemlerin karşısında, ABD halkının yanındayız."

        "DEMOKRASİLERDE ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimini kınadı.

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        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

        "Demokrasilerde şiddet asla kabul edilemez. ABD 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Trump'a dönük suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Sayın Trump'a, ailesine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

        CHP LİDERİ ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimini kınadı.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği bir miting sırasında uğradığı suikast girişimini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

        Suikastı girişimini atlatan Trump'a ve Cumhuriyetçi Partiye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, kasım ayında yapılacak seçimlere şiddetin gölgesinin düşmemesini temenni etti.

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        #haberler
        #Donald Trump
        #Son dakika haberler
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