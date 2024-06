Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği

Ankara'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre AK Parti ve CHP heyetlerinin bayramlaşmasında, 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan normalleşme sürecine dikkat çekilerek diyalog mesajları verildi.

Siyasi partiler, bayram ziyaretleri için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. AK Parti, CHP, MHP, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ile bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyeti kabul etti. AK Parti ve CHP'liler birbirlerinin bayramını kutladı.

AK Partili Belgin Uygur, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de meydana gelen sivil can kayıplarına dikkat çekerek, "Malum Gazze'de devam eden bir soykırımın gölgesi altında bayramı yine buruk bir şekilde idrak ediyoruz. İnşallah Rabbim bu bayramı oradaki kardeşlerimizin, bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile kılsın. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu soykırımın bir an önce durması için hem uluslararası hukuk mecralarında hem insani yardım noktasında hem Filistin'de 2 devletli bir çözümün bir an önce gerçekleşmesi noktasında, bir an önce ateşkesin gerçeklemesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu bayram oradaki soykırımın, vahşetin durmasına vesile olsun" dedi.