Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği

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Ankara'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre AK Parti ve CHP heyetlerinin bayramlaşmasında, 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan normalleşme sürecine dikkat çekilerek diyalog mesajları verildi.

Siyasi partiler, bayram ziyaretleri için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. AK Parti, CHP, MHP, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ile bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyeti kabul etti. AK Parti ve CHP'liler birbirlerinin bayramını kutladı.

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AK Partili Belgin Uygur, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de meydana gelen sivil can kayıplarına dikkat çekerek, "Malum Gazze'de devam eden bir soykırımın gölgesi altında bayramı yine buruk bir şekilde idrak ediyoruz. İnşallah Rabbim bu bayramı oradaki kardeşlerimizin, bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile kılsın. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu soykırımın bir an önce durması için hem uluslararası hukuk mecralarında hem insani yardım noktasında hem Filistin'de 2 devletli bir çözümün bir an önce gerçekleşmesi noktasında, bir an önce ateşkesin gerçeklemesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu bayram oradaki soykırımın, vahşetin durmasına vesile olsun" dedi. REKLAM

"AÇIK İLETİŞİMİN OLMASI GÜZEL" CHP'li Yavuzyılmaz ise Genel Başkan Özgür Özel'in Filistin'in tanınması için dünya liderlerine çağrıda bulunarak mektuplar gönderdiğini belirtip, "Bu noktada yoğun bir uluslararası diplomasiyi de genel başkanımız yürütüyor. 'Söz uçar yazı kalır' sözünden hareketle genel başkanımız uluslararası alanda tarihe geçen mektuplarını liderlere gönderdi. Karşılık da bulmaya başladı. Ümit ediyorum, Filistin'in tanınması, daha geniş ülke sayısına ulaşmasıyla birlikte mevcut yaşanan bu büyük sorunun ortadan kalkmasına katkı verilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Bayramda sizleri ziyaret etmek çok güzel. Açık iletişimin olması çok önemli. Özellikle siyasi parti liderlerinin birbirlerine olan yaklaşımları, üslupları toplum katmanlarına da yayılıp daha barış içinde, mutluluk içinde toplumsal birlikteliği ortaya çıkaracaktır" diye konuştu. REKLAM

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI İÇİN BERABER ÇALIŞABİLMELİYİZ" CHP ise AK Parti, Demokratik Sol Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi ile bayramlaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, ilk olarak AK Parti MKYK üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyeti kabul etti. AK Partili Sert, bayramların güzel düşünmeye vesile olmasını dilediğini belirterek, "Türkiye, bulunduğu stratejik nokta itibarıyla birçok şeylere maruz kalıyor. Türkiye güçlenmesi, büyümesi gereken bir ülke. Üzerlerinde sorumluluğu çok olan bir ülke. Bunu ancak birlik, beraberlikle aşabiliriz. Tabii ki birbirimizde farklı düşünceler olması normal; ama söz konusu ülkemiz olunca biraz daha fedakarlığı başarabilmeliyiz. Türkiye'nin başarısı için hep beraber çalışabilmeliyiz. Dolayısıyla bu bayram da buna vesile olsun istiyoruz" dedi. REKLAM

"DİYALOG VE İLETİŞİM ÇOK KIYMETLİ" CHP'li Deniz Yücel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yaşanan normalleşme sürecinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "31 Mart'ta milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonun farkındayız. Doğruya 'doğru', iyiye 'iyi', yanlışa 'yanlış' diyerek bir ortak akılla, istişareyle milletimizin hak ettiği iyi yerlere gelmesi için birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız. Diyalog ve iletişim çok çok kıymetli, demokrasinin olmazsa olmazı. Bunun sürmesi hem milletimiz hem ülkemiz hem devletimiz açısından çok önemli. Meclis'in daha aktif, daha işler hale gelerek sorunların çözüm mercii olduğu bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. İstişare, uzlaşı, ortak akıl TBMM'de geçmişte olduğu gibi hayata geçmiş olsa, denge denetim mekanizmaları olsa, hesap verebilir bir yönetim anlayışı olsa, inanıyorum ki yaşadığımız sorunların belli bir kısmı çözülecek ya da en azından hafifleyecek" diye konuştu. REKLAM

"100 YILI HEDEF ALAN BİR İTTİFAKIZ" MHP ise Demokratik Sol Parti, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP ile bayramlaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlığındaki heyeti kabul etti. MHP'li Karakaya, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz işgal girişimiyle birlikte ülkeye yönelik tehdit, tehlike ve riskleri ortadan kaldırma maksadıyla oluştuğuna dikkat çekerek, "Bu süreç içerisinde 'Türkiye Yüzyılı' ve Türk asrı vizyoner hedefiyle birlikte yoluna devam etmektedir ki bu bir 100 yıllık hedeftir. Cumhur İttifakı denildiğinde bir seçim ittifakı şeklinde algılanmaması gerektiği, geçen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaklar tarafından da ifade edildi. Bu bir seçim ittifakı ya da öyle kısa vadeli bir ittifak değil. 100 yılı hedef alan, 'Türkiye Yüzyılı'nı, Türk asrını gerçekleştirmeye karar vermiş, bu kararlılıkla da hedeflerini ortaya koymuş, çalışmalarını başlatmış bir ittifaktan bahsediyoruz. Bazılarının Cumhur İttifakı'nda sanki bir sıkıntı varmış gibi olayları değerlendirmeleri ya da Cumhur İttifakı'nda akılları sıra bir soğuma, bir ayrışma oluşturma girişimleri geçmişte de oldu, bugün de oluyor, yarın da olacak. Asıl burada Cumhur İttifakı'yla oluşturulan bir vizyondur. O vizyon son derece önemlidir. Bu vizyon oturduktan sonra, o hedeflere doğru yol alındıktan sonra yarın bu vizyonu ismi 'A' olan, 'B' olan başka partiler alabilir. Buradaki temel maksat ve amacı da gerçekten çok iyi anlamak gerekir" dedi. REKLAM

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VEFASIYLA KARŞILIK BULACAKTIR" AK Partili Yıldız ise Cumhur İttifakı'nın en temelde ilkesel zeminde kurulan bir ittifak olduğunu söyleyerek, "Günün sonunda ilkesel zeminde bizim belirli bir idealimiz var. Bu memlekete dair belirli bir ülkümüz var. Bu ilkeler zemininde bir araya gelmiş bir ittifakız. Zaten liderlerimiz bunu her platformda ifade ettiler. 15 Temmuz işgal girişiminde kurulmuş bir ittifaktan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetteki ve en kıymetli alameti farikalarından birisi de vefa duygusudur. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin kritik zamanlarda takındığı pozisyon, her zaman Cumhurbaşkanımızın vefasıyla karşılık bulacaktır. Bu minvalde de gerçekten 2023 seçimleri çok kritik bir seçimdi. Tabiri caizse 7 düvelin bir araya geldiği o seçimlerde dahi 2018 seçim sonucunun bir tık ötesine gidilemediğini bizler gördük. Dolayısıyla Cumhur İttifakı aslında milletten yetkiyi o süreçte almıştı. Elbette ki yerel seçim sürecinde neler oldu bunların değerlendirmesini kendi içimizde yaparız; ama 5 yıl boyunca zaten yönetme iradesine güven telkinini o süreçte milletimiz vermişti. Hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde zaten milletimiz Cumhur İttifakına duyduğu güveni orada ifade etmişti. Milletimizin gerçekten bu noktada ortaya koyduğu bizler için belirleyici olandır" değerlendirmesinde bulundu.