Suikastçı, genellikle siyasi veya ideolojik amaçlarla belirli bir kişiyi öldürmek için planlı ve kasıtlı bir şekilde hareket eden kişiye denir. Liderlerin trajik ölümleri, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük yankılar uyandırarak tarihin akışını değiştirebileceğinden önemli görülür. Yani bu eylemler sadece hedef alınan liderleri değil, aynı zamanda bulundukları toplumun siyasi ve sosyal yapısını da etkiler. Haberimizde ünlü suikastlar ve bu suikastların ardındaki kişilerin neden öldürdüklerini derledik. İşte, detaylar...