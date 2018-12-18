18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Sosyal medyanın algı gücü sonunda siyasal partilerin propaganda yöntemini değiştirtti...
Yaşamda bu denli algı gücü yaratan zemini partilerin kullanması kaçınılmazdı.
Siyasal kampanyada ilk olacak, hatta dönüm noktası teşkil edecek ilk adım da AK Parti’den geldi…
Teşkilata mensup 1.5 milyon kişiye, toplu, bölgesel veya bireysel olarak anında ulaşacak işleve sahip Türkiye’nin ilk Sanal Genel Merkezi’ni kurdu…
Bu yapıyı oluşturma fikri de geçen seçim döneminde de propagandadan sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a ait…
TEMA AKIŞKAN OLUNCA
Mahir Ünal dünkü sohbetimizde yeni sistemi anlatırken elinden tablet eksik olmayan teenager heyecanındaydı.
Önce bir noktanın altını çizdi:
“Sosyal medyanın devreye girmesiyle ana tema diye bir şey kalmadı, seçimin teması sürekli değişken ve akışkan hale geldi…”
Bu tespiti yaptıktan sonra eski dönem propaganda yöntemini anımsatıp ekledi:
“Eskiden toplum önderleri, kamuoyu araştırmacıları, gazetecilerle tarama konferansları yapar seçim stratejisinin ana temasını belirler ve oradan yürürdük. Ama sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu yöntem bitti. Sosyal medyanın akışkan zeminine bir de interaktif iletişim eklenince seçimin teması zamana ve zemine göre sürekli değişken hale geldi.”
Buna ilişkin birkaç örnek sıraladı, geçen seçim “#tamam” ve “#devam” anahtar kelimeleri (hashtag) üzerinden yürüyen tartışmayı ve yarattığı etkiyi anımsattı.
“Bu olayda da görüldüğü gibi siyasal propaganda dijital alanda yürüdüğü, akış oradan belirlendiği için orayı yönetmek gerekiyor” deyip nasıl bir model geliştirdiklerini anlatmaya başladı.
YENİ MESAJ PLATFORMU
Öncelikle Sanal Genel Merkez oluşturma kararına varılmış.
Bu amaçla GSM operatörlerinden birinin yarattığı mesajlaşma servisinden panel satın alınmış ve 1.5 milyon teşkilat mensubu kaydedilmiş.
Mahir Ünal gerisini şöyle getirdi:
“Böylece 1.5 milyon teşkilat mensubumuz ile sanal miting yapma, mesajımızı toplu, bölgesel ve bireysel olarak anında iletme ve yapılması gereken söylem ve sloganı hemen ulaştırma imkanına kavuştuk.”
Siyasal propagandanın rakip tarafından takibini engelleyecek mesaj güvenliği de dikkate alınmış.
Operatörden panel alınırken, WhatsApp gibi günlük paylaşımı arşivleme yoluna gitmemesi şartı getirilmiş.
ANINDA TEPKİ
Hatta günlük bilgi paylaşımı ve sloganlar, neye anında tepki verilmesi gerektiğinden, neyi nasıl söyleneceğinin örneğinin gösterileceği video konferans yöntemine kadar farklı unsurlar da panele eklenmiş.
Mahir Ünal, “Bu panel ile 81 il teşkilatımızın en uç noktasına kadar aynı anda ortak refleksi verme imkanını yakalayacağız” dedi.
Bu noktada bir de ayrıntıya dikkat çekti:
“Bu tepkiyi verecek gerçek sosyal ağ kullanıcılarının hepsi de gerçek kişiler olacak, yani sahte isimle kurulmuş (fake) veya sahte hesaplar (boot) olmayacak. Bu da etkiyi arttıracak…”
Türkiye’nin seçim kampanyasında seçim otobüsünden, seçim uçağına geçişi devrim gibi kabul edilmişti.
Ardından gelen video konferans miting de önemli bir aşamaydı.
Bu seçimde yaşanacak dijital kampanya ise bir başka önemli dönüşüm ve değişime imza atacak; aslında geleceğin ilk adımı sayılacak…
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