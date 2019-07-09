Bugüne kadar yalnızca ikiz olarak siyam adıyla adlandırdığımız yapışık ikizler vakası görülmüştür. Üçüz ya da dördüz vakası bulunmamaktadır. Siyam ikizleri olayı çok nadirde olsa görülebilir. Nasıl tedavi edilir, Siyam ikizinin tanımı ve tedavi yöntemleri haberimizde...

SİYAM İKİZLERİ NE DEMEK?

Bir kadında yumurtlama sonrasında, döllenme olursa hücre bölünmelerinin başlamasından itibaren 13. günden sonraki dönemde ikiz bebekler ortaya çıkarsa bunlar yapışık ikiz (Siyam ikizi) olabilir. Tek yumurta ve çift yumurta ikizleri, gebeliğin gelişimin daha önceki dönemlerinde ortaya çıkar ve her iki bebek için vücut ve organ gelişimi sorunsuz olarak devam eder. Yapışık ikizlerde ise gelişim sırasında bir noktada duraklama olur ve bebekler büyüdükçe yeni organ gelişimi olmaz.



Yapışık ikizler anne karnındaki gelişimlerine tek yumurta ikizi olarak başlar, tek yumurta ikizleri gibi aynı su kesesi ve plasentayı paylaşırlar. Yapışık ikizlerin yaklaşık olarak yarısı anne karnında yaşamını kaybeder, doğumdan sonra ise yaklaşık olarak %75’i bir günden fazla yaşayamaz. Sonuçta anne karnında ultrason ile tanı konmuş yapışık ikizlerin doğumdan sonra sadece %5 kadarının uzun süre yaşama şansı olur. Yapışık ikizler gerçekte tek yumurta ikizi olduğundan, cinsiyetleri ve dış görünüşleri aynıdır. Yaşamaya devam edebilen yapışık ikizlerin %70 kadarının cinsiyeti kız olarak görülür.

SİYAM İKİZLERİNİN TEDAVİLERİ

Yapışık ikizlerin ameliyat ile ayrılmaları ilk anda gerekli ve önemli görülebilir ama bu tip bir ameliyatın başarı şansı oldukça düşüktür. Bebekler doğduğunda ilgili doktorlar ultrason, MR ve diğer tanı yöntemleriyle vücuttaki ve iç organlardaki yapıyı anlamaya çalışır. Bu bilgilere göre yapışık ikizlerin ayrılması her iki bebek için de yaşamla bağdaşıyor gibi görülürse ameliyat gerçekleştirilir. Sonuçta çoğu yapışık ikiz için yaşamlarını olduğu gibi devam ettirmeleri en uygun seçenek olacaktır.

TÜRKİYE'DE SİYAM İKİZLERİ

Ayşe ve Sema

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema İlahiyat fakültesine gitmek istediklerini söylemişti. "Birimiz kazanıp diğerimiz kazanamazsa bizim için çok zor olacak" dediler.

Türkiye ve KKTC'de 2.5 milyon öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döktü. Sınavdan çıkan bir öğrenci YKS sınavlarını, "AYT'de matematik soruları, Türev, İntegral ağırlıklıydı. Geometride de analitik soruları belirleyiciydi. AYT'de fizik ve günlük hayat soruları gerçekten düşündürücü ve bilgi gerektiriyordu" diye değerlendirdi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde yaşayan siyam ikizi Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu kardeşler de TYT için aynı salonda iki gözetmen eşliğinde sınava girdi. Hedeflerinin ilahiyat fakültesi olduğunu ve aynı üniversitede okumak istediklerini söyleyen Ayşe Tanrıkulu, "Sınava girdik çok heyecanlandık. İnşallah ilahiyat fakültesini düşünüyoruz. Aynı üniversiteyi kazanamazsak sıkıntı yaşarız" dedi..