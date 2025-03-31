‘Siyah Kalp’ten bir tanıtım daha yayınlandı

‘Siyah Kalp’ten bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

'Siyah Kalp’in 27. Bölüm 2. Tanıtımı;

REKLAM advertisement1

Yayınlanan tanıtımda Hikmet, Esat’ı Halil ile tanıştırırken, bu durum yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Tahsin, Cihan’a Esma’yı bulacağına dair temennide bulunuyor. Cihan ve Melek’in mutluluğu, duygu dolu anlar yaşatırken Sevilay, Nuh’un psikoloğa gitmeye başladığını öğreniyor. Halil, Melek ve Nuh’a masum olduğunu dile getirirken, Halil’in Nuh’un silahını almasıyla değişen dengelerin nelere yol açacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.

Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!