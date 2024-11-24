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        Haberler Televizyon ‘Siyah Kalp’in yeni bölümünden ikinci tanıtım

        ‘Siyah Kalp’in yeni bölümünden ikinci tanıtım

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tahsin, Cihan ve Sevilay'ın evliliğinin oyun olduğunu Nuh'a açıklıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:17
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tahsin, Cihan ve Sevilay’ın evliliğinin oyun olduğunu Nuh’a açıklıyor. Sevilay gerçekleri öğrenmesiyle Samet’e bıçakla saldırmaya çalışıyorken Tahsin’in de Sumru’ya olan ilgisi dikkat çekiyor. Nuh ile Sevilay aralarını düzeltiyorken Melek’in hamile olması tanıtıma damgasını vuruyor. Tanıtımın finalinde Cihan’ın Melek’in hamileliğine ne tepki vereceği merak konusu oluyor.

        'Siyah Kalp’in 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        'SİYAH KALP’İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nuh ve Melek, onları kurtaran Tahsin‘in yanına yerleştiler. Cihan, ikizlerin arkasında başka bir gücün olduğuna inanıp Samet’le birlikte araştırmaya başladı. Sumru’yu ziyarete giden Cihan, Nihayet’le ikisini başka bir yere taşımayı teklif etti. Ama Sumru bunu kabul etmedi. Kendi ayaklarının üstünde durma kararı alan Sumru, iş aramaya başladı. Ancak Samet, buna izin vermeyerek Sumru’ya engel olmak için elinden geleni yaptı. Samet yaptığı basın toplantısıyla Sumru’dan boşanacağını söyleyerek tüm Kapadokya’ya ayrılıklarını ilan etti. Esat ve Harika’nın karşısına çıkarak açıklama yapmak isteyen Sumru, çocuklarının sert tepkisiyle karşılaştı. Nuh, Melek ve Cihan’ın internete düşen görüntülerini görünce, ikizlerin arasında tartışma yaşandı. Sevilay, bir anda Cihan’la ne zaman boşanacağını sorunca konakta ortalık yine karıştı. Hikmet’le Sevilay bu konuda bir kez daha karşı karşıya geldi. Tahsin, Cihan ve Samet’le yaptığı görüşmede, Samet’in iyileştiğini ve bunu herkesten sakladığını açıkladı. Cihan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Nihayet, konağa dönemeyeceğini anlayınca, Sevilay’ın peşine düştü. Sevilay’a gerçek babasının başkası olduğunu söyledi.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

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