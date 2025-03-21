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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', yine övgü dolu yorumlar aldı

        'Siyah Kalp', yine övgü dolu yorumlar aldı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 25'inci bölümüyle ekranlara yansıdı. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri, yine ekran başına kilitleyen dizi, yine övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:19
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 25'inci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri, yine ekran başına kilitleyen dizi, yine övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP’İN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Esma’nın merdivenlerden düştüğünü gören ev halkı, panikle ona yardım etmeye çalıştı. Olayın şokuyla hiçbir şey yapmadan duran Esat’ın bu sakin tavırları, evdekilerin dikkatini çekti. Esma’nın kendine gelip ayağının takılarak düştüğünü söylemesiyle herkesin merakı giderildi. Cihan, Melek’i hiçbir açıklama yapmadan sürpriz bir akşam yemeğine götürdü. Ancak sürprizi bununla sınırlı değildi. Nikah tarihi alan Cihan, artık Nuh’un evlenmelerine engel olmasını istemediğini kesin bir dille ifade etti.

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        Cihan, Melek’e evlilik şartlarını sundu;

        Nuh ve Hikmet’in tutuklu olarak yargılanmalarına karar verildi. Sumru, Tahsin ve Melek, Nuh’un aklının başına gelmesi için onu ziyaret etmemeye karar verdi. Tahsin, Hikmet’i cezaevinde ziyarete giderek, Nuh’a olan şikayetini geri almasını söyledi. Başta bunu kabul etmeyen Hikmet, Tahsin’in tehditlerine boyun eğerek şikayetini geri almak zorunda kaldı. Cezaevinden çıkan Nuh, eve döndüğünde etrafındakilerin hala ona tavırlı olduklarını görünce, yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. Sumru ve Tahsin, Nuh’a öfke problemi için profesyonel bir destek alması gerektiğini söyledi. Nuh, tedavi sürecini kabul ettikten sonra Melek ve Cihan’ın düğününe katılmaya karar verdi.

        Nuh, Melek ve Cihan'ın nikahını bastı!;

        Hikmet, Halil ile gerçekleştirdiği gizemli telefon konuşmasında ona düşmanlarına karşı savaş açmak için işbirliği önerdi. Sumru, Tahsin'in vurulduğu silahı koruması Serhat'ın elinde gördüğünü polise bildirdi. Bunun üzerine Serhat, ifadesi alınmak üzere polisler tarafından karakola götürüldü. Nuh, Cihan ile Melek’in düğününe geldi ancak kimsenin korktuğu gibi olmadı. Tam her şey yoluna girmişken, düğüne polislerin gelip Cihan’ı Tahsin’i öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alacaklarını açıklamalarıyla herkes büyük bir şok yaşadı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
        #show tv

        BURÇLAR

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