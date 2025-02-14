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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'te Şansalanların oteli ve konağı artık Tahsin'in

        Şansalanların oteli ve konağı artık Tahsin'in

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 20'nci bölümüyle ekranlara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:38
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        Otel ve konak artık Tahsin'in
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        SHOW TV’nin, Tims & B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 20'nci bölümüyle ekranlara geldi.

        Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP'İN 20'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nihayet’in ortaya çıkarmasıyla tüm aile gerçekleri öğrendi. Bünyamin, Samet’in yıllardır bu gerçeği saklamasına tepki gösterirken geçmişin de hesabını sordu. Samet’ten tek hesap soran Bünyamin olmadı, başta Sumru ve Nihayet de kendilerine yapılan haksızlıkları hatırlattı.

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        Bünyamin, geçmişin hesabını sordu;

        Bu sırada durumu ağırlaşan Samet hastaneye kaldırıldı ve tek düşündüğü şey Bünyamin’in böbreğini verip vermeyeceği oldu. Bünyamin öne sürdüğü şartların kabul edilmesinden sonra böbreğini vereceğini söyledi. Cihan hızla onun isteklerini yerine getirdi ve beklenen nakil gerçekleşti. Sağlığına kavuşan Samet hastaneden çıktı.

        Nihayet’i konaktan göndermek istedi ancak Bünyamin ve torunlarının arkasında durmasıyla Nihayet konakta kalmaya devam etti. Nuh ise Sevilay’a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Ancak Nuh’un kafasındaki soru işaretlerini dile getirmesiyle ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı. Nuh’un söyledikleri Sevilay’ı derinden etkiledi. Cihan’a olan duygularına daha fazla direnemeyen Melek, onu affetti. Cihan ve Melek aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Bir anda rahatsızlanan Melek acil olarak hastaneye kaldırıldı.

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        Nuh, Sevilay’a evlilik teklifi etti;

        Tahsin’in otelin adını değiştirdiğini gören Samet öfkeden deliye döndü. Karşısında Tahsin’i gören Samet, otelin tabelasını indirmek istedi ancak istediği olamadı. Şansalanlar için planları bitmeyen Tahsin, Şansalan konağını da satın aldığını açıkladı. Samet ve Hikmet büyük bir şok yaşadı. Tahsin ise ikiliye konağı boşaltmalarını söyledi.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        20'NCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “TAHSİN YENİŞEHİRLİ İLE ARAMIZDAKİ HUSUMETİ BİTİRİYORUM”

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından yirmi birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Cihan, bebeğinin kalp atışlarını duyarak duygu dolu anlar yaşarken Melek, iki aile için barış sağlanmasını istiyor. Melek, bu isteğini Tahsin’e söylerken Nuh, bu karara karşı duruyor. Sumru ve Sevilay’ın da barış istediği tanıtımda, Samet’in sert tepkileri iki aile arasındaki suların durulmayacağına dair ipuçları veriyor ve yaşanacak olayların habercisi oluyor.

        'Siyah Kalp'in 21'inci Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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        Boğa
        Boğa
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        Yengeç
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