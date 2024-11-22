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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp son bölüm bölüm izle| Show TV Siyah Kalp dizisi yeni 10. bölüm HD kalitesinde, tek parça izle

        Siyah Kalp'te dün akşam neler oldu? Siyah Kalp 10. bölüm izle

        Siyah Kalp 10. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. İzlemeye vakti olmayan seyirciler için son bölüm HD kalitesinde siteye yüklendi. İşte, Siyah Kalp son bölümde yaşananla ve diziyi tek parça izleyebileceğiniz Show TV linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 09:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:53
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        • 1

          Siyah Kalp dün akşam yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 10. bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölüm siteye yüklendi. Haberimizde son bölümde yaşananları paylaştık. İşte, Siyah Kalp 10. bölüm tek parça, kesintisiz, reklamsız izleyecebileceğiniz Show TV linki...

        • 2

          SİYAH KALP’İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Melek ve Nuh’un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. Cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur.

        • 3

          İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh’un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır.

        • 4

          Sevilay ve Cihan ihanetin acısıyla baş etmekte zorlanırlar.

        • 5

          Fakat onların güvenleri öğrenecekleri sırlarla birlikte bir kez daha kırılacaktır.

        • 6

          Sumru, Nihayet’e rağmen kendi ayaklarının üstünde durma kararı alır. Fakat ne kadar çabalasa da Samet’in hamleleri ona hep engel olur.

        • 7

          SİYAH KALP 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

          Dün akşam 20.00'de ekrana gelen Siyah Kalp 10. bölümü tek parça, kesintisiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

          SİYAH KALP 10. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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