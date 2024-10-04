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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu

        'Siyah Kalp', perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu

        SHOW TV'nin beğenilen dizisi 'Siyah Kalp', dördüncü bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:13
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        Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp' dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle ekranlara geldi.

        Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 2 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

        Dizinin 4'üncü bölümü; ABC1 20+'da 4.98 izlenme oranı 13.06 izlenme payı, Total'de 4.27 izlenme oranı 12.41 izlenme payı, AB grubunda ise 3.99 izlenme oranı 11.16 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

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        4'ÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        NİHAYET'İN İKİZLER İÇİN PLANI NE OLACAK?

        Harika'nın, Sevilay'ın eski sevgilileriyle olan görüntülerini ortaya dökmesi kına gecesine damga vururken, Şansalanlar’da da ortalık fena karıştı. Harika, her ne kadar yaptığının üstünü kapatmaya çalışsa da Samet, Harika'ya ceza verdi.

        Harika'nın geceye damga vuran hareketi;

        Nihayet, duydukları karşısında büyük bir şok yaşarken Sumru'nun ikizlerden kurtulması için hemen harekete geçti. Kına gecesinde yaşananlardan sonra Nuh beklemeye karar verirken Sumru da Nuh ve Melek'e Samet'in hastalığını söyleyerek zaman istedi. Samet'i üzmemek için çabalayan Sumru, bir yandan da konakta işleri yoluna koymaya çalıştı.

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        Sumru'nun zor anları;

        Daha fazla dayanamayan Sevilay, Nuh'un yardımıyla konağı terk ederek Ankara'daki arkadaşının yanına gitti. Sevilay'ın gidişiyle evlilik planları altüst olan Hikmet ve Samet hemen yeni bir oyun kurdular. Hikmet'in kalp krizi geçirdiği yalanıyla tüm aile ve Sevilay'ı kandırmayı başardılar. Sevilay bu haberle hemen Kapadokya'ya döndü.

        Sevilay konağı terk etti;

        Sevilay ve Nuh bir türlü birbirlerinden uzak duramazken, Cihan’ın da Melek’e karşı duyguları giderek yoğunlaşmaya başladı. Melek, Cihan’ın evlenecek olmasından dolayı ona karşı duygularına engel olmaya çalıştı. Ailelerinin baskısına daha fazla direnemeyen Sevilay ve Cihan, kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla nikahtan 6 ay sonra boşanmak üzere evlenmeyi kabul ettiler. Bu kararın ardından Melek’i görmeye giden Cihan, onu beklemesini isteyince Melek büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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        Cihan ve Melek'in dertleşmesi;

        İkizlerin varlığından rahatsız olan Nihayet, onlardan kurtulmak için bir plan yaptı. İkizlerle buluşan Nihayet, büyük bir şefkatle Nuh ve Melek’in karşılarına çıktı.

        İşte finale damgasını vuran anlar;

        BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        "SEVİLAY GÜNSER, CİHAN ŞANSALAN'I EŞ OLARAK KABUL EDİYOR MUSUNUZ?"

        Merakla beklenen dizinin ekrana gelen dördüncü bölümünün hemen ardından beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nihayet'in, Melek ve Nuh'a yakın davranması akılları karıştırırken asıl planının ne olacağı merak konusu oluyor. Sevilay ve Cihan birbirlerine gerçekleri itiraf edip Nuh ve Melek’ten hoşlandıklarını söylerken, ikilinin nikah masasında ne cevap vereceği beşinci bölüme dair merakı giderek artırıyor.

        'Siyah Kalp'in 5'inci Bölüm 1'inci Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Kerem Çakıroğlu ve Emrah Ağuş’un, senaryosunu Yıldız Tunç'un üstlendiği 'Siyah Kalp'in oyuncu kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de SHOW TV'de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Oğlak
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