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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP OYUNCULARI, KONUSU VE DİZİ KARAKTERLERİ: Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Siyah Kalp oyuncuları ve konusu: Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddiali dizi projesi Siyah Kalp, 12 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Siyah Kalp oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın'ın yer aldığı dizi; aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir ailenin hikayesini ekranlara taşıyor. Peki Siyah Kalp oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:21
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        • 1

          Show TV’nin yeni dizisi Siyah Kalp, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, birbirinden ünlü oyuncuları buluşturuyor. Aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir ailenin hikayesini ele alan Siyah Kalp oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Fragmanları sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. Peki; Siyah Kalp konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

        • 2

          SİYAH KALP YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

          Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Show TV ekranlarının yeni dizisi Siyah Kalp, yayın hayatına başlıyor.

          Başrollerinde Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan ve Aras Aydın’ın yer aldığı Tims&B Productions imzalı dizi, 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

        • 3

          SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU

          Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Siyah Kalp dizisi; sürükleyici bir aile dramı sunuyor.

          Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler.

          Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

        • 4

          SİYAH KALP 1. BÖLÜM KONUSU

          Sumru, yıllar önce doğurduğu ikizlerini geride bırakarak Kapadokya’nın en varlıklı insanlarından Samet Şansalan’la yeni bir hayat ve aile kurmuştur.

          Yıllar boyunca annelerinin kimliğinden habersiz büyüyen Nuh ve Melek ise en acı günlerinde bu gerçekle yüz yüze kalırlar. Yılların öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılıp her şeyi geride bırakarak Kapadokya’ya gelirler.

        • 5

          Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan ailesini ziyarete gelir. Bunun kısa süreli bir ziyaret olacağını düşünse de kendisini, babasının ve halası Hikmet’in planlarının ortasında bulur. Hikmet’in kızı Sevilay’sa bu planda kendisine düşen rolden hiç hoşlanmamıştır. Cihan’ın Kapadokya’da kalma ihtimali onu kıskanan üvey kardeşi Esat dahil pek çok kişinin canını sıkar.

          Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek’in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

        • 6

          SİYAH KALP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

          Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Siyah Kalp dizisinin oyuncu kadrosunda;

          Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Sema Çeyrekbaşı (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        • 7

          SİYAH KALP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Siyah Kalp dizisinin çekimleri Kapadokya’da yapılıyor.

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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