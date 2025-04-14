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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in 28'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in 28'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen 28'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:28
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 28. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Sumru, çocuklarından gelen darbeyi sorgularken, Tahsin’in kuşku dolu bakışları altında eziliyor. Esma’nın Esat’ın yanında başka bir kızı görmesiyle verdiği tepki dikkat çekerken Sevilay’ın Kapadokya’yı terk edip gizemli bir adamın yanına gitmesi ise yeni bölüme olan merakı iyice artırıyor. Cihan, Esat’ı polislere teslim ederken, Esat’ın, "Aile servetimize çökmeye çalışıyor" sözleri yeni bölümde suların durulmayacağının sinyallerini veriyor. Melek, annesine haksızlık ettiklerini dile getirirken Cihan’ın aldığı haber heyecanı giderek artırıyor.

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        Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
        #Siyah Kalp

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