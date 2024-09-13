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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp' dikkat çeken bir bölümle ekran yolculuğuna başladı

        'Siyah Kalp' dikkat çeken bir bölümle ekran yolculuğuna başladı

        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen ilk bölüm, izleyicileri ekran başına topladı ve övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:34
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        'Siyah Kalp' ekran yolculuğuna başladı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği yeni dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen ilk bölüm, izleyicileri ekran başına topladı ve övgü dolu yorumlar aldı. Bölüm #SiyahKalp etiketi ile 3 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

        Dizinin 1'inci bölümü; Total’de 4.03 izlenme oranı 13.47 izlenme payı, ABC1 20+’da 3.82 izlenme oranı 11.98 izlenme payı, AB grubunda ise 2.83 izlenme oranı 10.29 izlenme payı etti.

        SİYAH KALP’İN 1'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Nuh ve Melek, kendilerini büyüten ve anne yerine koydukları babaanneleri Sakine Hanım’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşarken bir yandan da büyük bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Annelerinin kim olduğunu öğrenen iki kardeş geçmişin öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılarak Kapadokya’ya doğru yola çıktı. Sumru ise yıllar önce doğurduğu ikizlerini geride bırakarak Kapadokya’nın en varlıklı insanlarından Samet Şansalan’la yeni bir hayat ve aile kurdu. Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan, yeni otellerinin açılışı için Almanya'dan ailesini ziyarete geldi. Bu sırada Şansalan ailesi içerisinde de bazı sorunlar giderek gün yüzüne çıkmaya başladı. Esat’ın davranışlarından dolayı konakta sürekli baba oğul arasında tartışma yaşanırken bir gece eve gelen telefonla ipler iyice gerildi. Esat’ın yasaklı madde ile emniyete getirilmesine öfkelenen Samet fenalaştı. Bütün aile hastaneye koştu. Samet oğlu Cihan’a işlerin iyi gitmediğinden bahsetti.

        Sakine, Nuh ve Melek’e son sözünü söyledi;

        Şansalanlar’ın olaylı gecesi;

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        CİHAN VE SEVİLAY İLE İLGİLİ ŞOKE EDEN KARAR!

        Sumru ailesini bir arada tutmaya çalışırken Hikmet ise kendi hayatını garantiye almak için Sevilay’la ilgili planlarını devreye soktu. Sevilay annesinin onu Cihan’la evlendirmek istediğini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve böyle bir şey istemediğini söyledi. Samet, Cihan’a holdingde işlerin kötüye gittiğini ve akciğer kanseri olduğunu itiraf edince Cihan, Kapadokya’da kalarak işlerin başına geçmeyi kabul etti. Üstelik Cihan’ın öğrendiği tek gerçek bu değildi. Sevilay’ın gerçekten kuzeni olmadığını öğrendi ve holdingin kurtuluşu için Sevilay’la evlenmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Samet’in ailesine hastalığını ve sonrasında Cihan’la ilgili alınan kararları açıklamasıyla konakta ortalık iyice karıştı.

        Cihan ve Sevilay’ın şoke eden evlilik haberi;

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        NUH VE MELEK’İN, ANNELERİYLE YILLAR SONRA KARŞILAŞMASI

        Nuh ve Melek, Sumru’yu yakın takibe alarak adım adım onu izlemeye başladı. Sonunda Sumru’nun karşısına çıkarak onunla yüz yüze geldiler.

        İşte sır dolu final sahnesi;

        İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Merakla beklenen dizinin ilk bölümünün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Melek anneleri Sumru ile hesaplaşıyor. Sumru yıllar sonra terk ettiği çocuklarıyla karşılaşmanın çaresizliğini yaşarken, Cihan ve Sevilay’ın nişan töreni dikkat çekiyor. Sevilay’ın yolu Nuh ile kesişirken, Sumru konakta Melek’i görünce şoke oluyor. Annelerine karşı intikam yemini eden Nuh ve Melek’in neler yapacağı heyecanla bekleniyor.

        İşte 'Siyah Kalp'in 2.Bölüm 1'inci Tanıtımı;

        Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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