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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp' 8'inci bölümüyle ekrana geldi

        Sumru'nun büyük sırrı ortaya çıktı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Siyah Kalp', dün akşam yayınlanan sekizinci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri, yine ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 4 saat 55 dakika TT listesinde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:46
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        Sumru'nun büyük sırrı ortaya çıktı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 8'inci bölümüyle ekranlara geldi.

        Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 4 saat 55 dakika TT listesinde yer aldı.

        'SİYAH KALP'İN 8'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Hikmet öğrendiği gerçekle beraber eline geçen büyük kozu sonuna kadar kullanmak için Sumru üzerinde baskı kurmaya başladı. Önce Sumru’dan konak üzerindeki haklarını aldı ardından da anne yadigarı mücevheri kendisi takmaya başladı. Samet’e her şeyi anlatmak isteyen Sumru, Nihayet'in engellemesiyle Hikmet’in isteklerine boyun eğdi.

        Hikmet, Sumru’yu evden kovmak istiyor;

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        Sevilay’ın babasının iyileşmeye başladığını duyan Cihan, babasına üç ay sonra boşanacağını ve Melek’le evleneceğini söyledi. Bunu duyan Samet öfkeden deliye döndü. Cihan ve Melek birbirinden ayrı duramazken, Sevilay ise annesinin tehditleri yüzünden Nuh’u kendisinden uzak tutmaya devam etti.

        Cihan ve Melek ayrı kalamıyor;

        Nuh ve Sevilay’ın duygu dolu anları;

        Bir anda hayatlarının ortasına giren ikizlere karşı öfke duyan Esat ise adamlarını Nuh’un üstüne saldı. Nuh’a yardım eli Tahsin’den geldi. Tahsin’in desteği ile Nuh, Esat’tan intikamını aldı.

        Nuh ve Esat’ın hesaplaşması;

        Tahsin’in yatak odasında Sumru’nun portresini gören Hikmet deliye döndü. Sumru ve Tahsin arasında gizli bir ilişki olduğunu Samet’e söyleyen Hikmet'in planını Tahsin suya düşürdü. Samet’in sözleriyle neye uğradığını şaşıran Hikmet, Sumru’nun sırrını ortaya döktü. Bütün konak ikizlerin Sumru’nun çocuğu olduğunu öğrenirken, Sumru da geçmişine ait büyük sırrı itiraf etti.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

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        9'UNCU BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Heyecanla izlenen dizinin ekrana gelen 8'inci bölümünün hemen ardından 9'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda öfkeden deliye dönen Samet, Sumru’yu, Melek’i ve Nuh’u ıssız bir yere kaçırıyor. Esat, Nuh’un güç aldıkları adamı öğrenmeye çalışırken Sevilay ve Cihan kandırılmış olmanın sinirini yaşıyor. Cihan’ın Melek’e dedikleri tanıtıma damgasını vururken Melek de bu sözlerden sonra hayal kırıklığı yaşıyor.

        'Siyah Kalp’in 9. Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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