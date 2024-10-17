Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, 17 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Ece Uslu gibi isimleri bir araya getiren Siyah Kalp 6. bölüm izle ekranı araştırılıyor. Yeni bölümde Şansalanlar yaşanan krizleri atlatmaya çalışırken kendilerini beklenmedik tehlikenin ortasında bulurlar. Bu tehlike ise onlara en yakınlarından gelmiştir. İşte, Show TV ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD,kesintisiz, tek parça…