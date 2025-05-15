Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 32. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Siyah Kalp 32. bölüm canlı izle ekranı! Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 15 Mayıs Perşembe akşamı 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği dizinin yeni bölümünde, Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır. Nuh'un zamanı ise gittikçe daralmaktadır. Dizinin yeni bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD, donmadan, kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın linki ile Siyah Kalp 32. yeni bölüm izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. Tims&B Productions imzalı dizinin 32. bölümünde, izleyicileri ekrana kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Peki, Siyah Kalp’in yeni bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp 32. yeni bölüm izle...

        • 2

          SİYAH KALP’İN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Sumru, Halil’in iftiralarına dayanamayarak Nihayet’in getirdiği silahı ateşlemiştir.

        • 3

          Sumru hemen emniyete gidip teslim olmaya karar verir.

        • 4

          Sumru ve Nihayet’in durumundan haberdar olan aile hemen harekete geçer.

        • 5

          Fakat Sumru’nun evlatlarına ve Tahsin’e olan kırgınlığı devam etmektedir.

        • 6

          Peri’nin Kapadokya’ya gelişinden rahatsız olan Melek onun asıl niyetini anlamaya çalışır.

        • 7

          Peri ise Cihan’a yakın olmanın yollarını arar.

        • 8

          Sevilay bir taraftan Nuh için endişelenirken bir taraftan da üzüntüsünü saklayıp onun yanında dik durmaya çalışır.

        • 9

          Nuh’un zamanı ise gittikçe daralmaktadır.

        • 10

          SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 32. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SİYAH KALP 32. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Habertürk Anasayfa