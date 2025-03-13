Siyah Kalp 24. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde olacaklar
Show TV'nin ilgiyle izlenen yapımların biri olan Siyah Kalp, 13 Mart Perşembe akşamı 24. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler için Siyah Kalp 24. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Sumru'nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikededir. Kazaya şahit olan Hikmet ise Sumru'yu kaderine terk eder. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…
- 1
Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 24. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Cihan, Melek’ten artık bir karar vermesini talep eder. İkizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında kalan Melek için durum gittikçe zorlaşır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
- 2
SİYAH KALP’İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Sumru’nun hayatı yaptığı kaza sonucu tehlikededir.
- 3
Kazaya şahit olan Hikmet ise Sumru’yu kaderine terk eder.
-
- 4
Cihan, Melek’ten artık bir karar vermesini talep eder.
- 5
İkizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında kalan Melek için durum gittikçe zorlaşır.
- 6
Sevilay, Nuh’un öfkesi yüzünden net bir karar verip Şansalanların yanına dönmüş olmaktan hiç mutlu değildir.
-
- 7
Nuh ise Sevilay’ı kaybettiğini kabul etmez, ona ulaşmak için elinden geleni yapar.
- 8
Nuh’un Şansalanlar’a olan öfkesi onu geri dönülmez hamlelere iter.
- 9
Bu hamleler sonucunda başta Melek olmak üzere bütün sevdikleriyle karşı karşıya kalacaktır.
-
- 10
SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 24. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
- 11