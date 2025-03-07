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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp' 23'üncü bölümüyle ekrana geldi

        'Siyah Kalp', 23'üncü bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 23'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:52
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        Sumru ölümle burun buruna
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 23'üncü bölümüyle ekranlara geldi.

        Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP'İN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Bahçede yapılan aramada polisler bir şey bulamadı. Tahsin ve Sumru, Gürcan’ın cesedinin nerede olduğunun şaşkınlığını yaşarken bir yandan da derin bir nefes aldılar. Nuh’un ise Şansalanlar’la ilgili dinmek bilmeyen öfkesi Tahsin’in de gözünden kaçmadı ve onu uyardı. Beyin kanaması geçiren ve felç kalan Samet’in tedavisi için Ankara’ya götürülmesi gerekti. Cihan ve Harika, babalarını bakımları için Ankara’da hastaneye yatırıp geri geldiler. Cihan, hem aile içerisinde düzeni sağlamak hem de Melek’le olan ilişkisinin de zarar görmemesi için büyük bir çaba sarf etti. Melek’e yaptığı sürprizle evlenme teklif etti.

        Cihan’dan Melek’e romantik teklif;

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        Esat, Nuh’la işbirliği yaptığını düşünüp yönetim kurulu toplantısında Cihan’ı şirketten göndermek için hamle yaptı. Ancak Nuh bir anda yaptığı anlaşmanın tam tersi davranarak Esat’la olan görüşmesini ortaya döktü. Esat'ın arkasından iş çevirdiğini duyan Cihan, bu duruma çok öfkelendi ve Esat’ın bundan sonra onun sözünden çıkmamasını söyledi.

        Bebeğini aldırmak için Sumru ve Nihayet’le doktora giden Esma, doktorun söyledikleriyle büyük bir şok yaşadı. Doktorun söylediklerinden sonra Esma bebeğini aldırmak istemediğini söyleyince Sumru da ona destek verdi ve eve döndüler. Esat’ın direnmesine rağmen Cihan’ın ısrarıyla Esat ve Esma’nın nikahları kıyıldı.

        Cihan, Esma ve Esat’ı evlendirdi;

        Cihan’dan gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için onunla buluşmaya giden Sevilay, Nuh’u arayıp ona ulaşamadı. Sevilay, Nuh’a mesaj atarak Cihan’la olan görüşmesinden haberdar etti. Ancak Sevilay’ın mesajını görmeyen Nuh, onu ve Cihan’ı görünce ortalığı birbirine kattı. Cihan’la ikili arasında yaşanan kavga sonucu Sevilay, Cihan’la birlikte gitti.

        Nuh'un öfkesi Sevilay'a zarar verdi;

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        Şansalan Konağı’nı satın alan Tahsin, anlaşmanın bozulduğunu söyleyerek Nuh’la birlikte konağa gitti. Konaktakilere de orayı boşaltmalarını söyledi. Tahsinler, Şansalan Konağı’na yerleşince Sumru’nun, Esat ve Harika ile olan ilişkisi iyice çıkmaza girdi. Konaktan ayrılmayan Hikmet ise kendi odasında yaşamaya devam etme kararı aldı. Tahsin’i havaalanına bırakan Sumru dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Bu sırada onu takip eden Hikmet, Sumru’nun yardıma ihtiyacı varken onu orada bırakıp gitti.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        24'ÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından yirmi dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Sumru, geçirdiği trafik kazasından sonra karşısında gördüğü Hikmet'ten yardım isterken Hikmet'in ne yapacağı merak konusu oluyor. Nuh, Sevilay'ı kaybetmenin acısıyla baş başa kalırken Cihan, Melek'in seçim yapması için ısrarcı oluyor. Melek, bebeğinin babasını seçerek toparlanıp Cihan’a gitme kararı alıyor. Nuh, iki önemli kadını da kaybetmenin acısıyla, elindeki silahla ne yapacağı ise yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı arttırıyor.

        'Siyah Kalp' 24. Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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