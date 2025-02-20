Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sıkı takipçileri Siyah Kalp 21. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın, yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Sumru her şeyin yolunda gittiğini düşünürken yine evlatlarının derdine düşer. Şansalanlar ise yeni mecburiyetleri ile karşı karşıya kalacaktırlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…