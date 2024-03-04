SİYAD’tan ‘Kuru Otlar Üstüne’ye 9 ödül

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Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 56. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Kuru Otlar Üstüne” filmi damga vurdu. Geçen yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödülün sahibi oldu.

Esin Küçüktepepınar-Nuri Bilge Ceylan

İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Yetkin Dikinciler sundu. Gecede “Kuru Otlar Üzerine”nin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek ödülüne değer bulundu. Cem Davran, Zeki Demirkubuz’un “Hayat” filmindeki performansıyla yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu seçilirken; Cansun Küçüktürk’ün “Karanlık Gece” için yaptığı müzikler yılın en iyisi oldu.

Merve Dizdar-Selahattin Paşalı

SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film’ ödüle Belmin Söylemez’in “Ayna Ayna” filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise “Çilingir Sofrası”na verildi.

Ulusal uzun metraj kategorisinin yanı sıra ‘Belgesel’, ‘Kısa Belgesel’, ‘Kısa Film’ ve ‘Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

Törende ayrıca Tomris Giritlioğlu ve Lale Belkıs’a onur, Necmettin Çobanoğlu’na ise emek ödülü takdim edildi. Giritlioğlu ödülünü Nur Sürer’in elinden alırken, Belkıs’a ödülü Ata Demirer tarafından verildi. Çobanoğlu’na ise sinema yazarı Burçak Evren ödülünü verdi.

56. SİYAD TÜRKİYE SİNEMASI ÖDÜLLERİ SONUÇLARI

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EN İYİ FİLM

Kuru Otlar Üstüne

EN İYİ YÖNETMEN

Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ SENARYO

Nuri Bilge Ceylan/ Ebru Ceylan / Akın Aksu (Kuru Otlar Üstüne)

CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Merve Dizdar (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Deniz Celiloğlu (Kuru Otlar Üstüne)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Ece Bağcı (Kuru Otlar Üstüne)

Ece Dizdar-Cem Davran

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Cem Davran (Hayat)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Cevahir Şahin-Kürşat Üresin (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ MÜZİK

Cansun Küçüktürk (Karanlık Gece)

EN İYİ KURGU

Oğuz Atabaş/ Nuri Bilge Ceylan (Kuru Otlar Üstüne)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Meral Aktan (Kuru Otlar Üstüne)

Nur Sürer-Tomris Giritlioğlu

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ FİLM

Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

EN İYİ UZUN BELGESEL

Kavur (Fırat Özeler)

EN İYİ KISA BELGESEL

8 Mart 2020 Bir Günce (Fırat Yücel)

EN İYİ KISA FİLM

Avrupa Fatihi ( Onur Yağız)

GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ

Aç Karnına Çıkmayalım (Yiğit Hepsev)

DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİLEN EN İYİ FİLM

Güneş Sonrası (Aftersun)

VİZYONA GİREN EN İYİ YABANCI FİLM

Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomie d'une chute)

AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

Çilingir Sofrası