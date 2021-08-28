Sivri Akıllılar filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sivri Akıllılar filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Türk sinemasının sevilen filmleri televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. İşte Sivri Akıllılar filmi oyuncuları ve konusu....
SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.
SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI KİMLERDİR?
Zeki Alasya - Zeki
Metin Akpınar - Metin
Gönül Hancı - Sibel
Perran Kutman - Perihan Balyemez
Atilla Pekdemir - Recep Balyemez
Hulusi Kentmen - Recai Türkay
İsmail Hakkı Şen - Celal Bey
Hüseyin Kutman - Müdür Cesim
Gülsen Gürsoy - Nazlı
Gülümser Gülhan
Aytaç Öztuna
Tuncer Necmioğlu - Kerami
Tarık Şimşek - Sezai
Coşkun Göğen - Pekosbil Niyazi
Ahmet Kostarika
Rana Solak - Dilek
SİVRİ AKILLILAR NEREDE ÇEKİLDİ?
Sivri Akıllılar filmi 1977 yılında İzmir Urla Çeşmealtı'ndaki Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan ''Nebioğlu Tatil Köyü''nde çekilmiştir.
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