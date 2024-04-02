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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siverek'te sokakta silahla vurulan 2 kardeş öldü

        Siverek'te sokakta silahla vurulan 2 kardeş öldü

        Şanlıurfa Siverek'te sokakta yürüdükleri esnada kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan 2 kardeş öldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 06:09 Güncelleme: 02.04.2024 - 06:14
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        Sokakta silahla vurulan 2 kardeş öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta yürüyen Mecit ve Orhan Geyik isimli kardeşler uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mecit ve Orhan Geyik kardeşlere, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Geyik kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin saptanması ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Siverek
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