Siverek'te Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - ŞANLIURFA

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan camiler cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camilerde namaz kılındı.

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