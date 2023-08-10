Siverek'te 3 araçlık zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
Şanlıurfa Siverek'te iki hafif ticari araç ile bir minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Minibüstekilerin Siirt'ten Gaziantep'e düğüne gittikleri öğrenildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Murat Kaya'nın (34) kullandığı hafif ticari araç, Süleyman Özcan (34) idaresindeki minibüs ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, Doğukan (27) ve Recep Karaaslan (26) olay yerinde, sürücü Murat Kaya ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
MİNİBÜSTEKİLER DÜĞÜNE GİDİYORDU
Yaralanan Süleyman (34), Haşiya (33), Mariye (16), Ahmet Ebrar (12), Rana (3), Hacera (39), Sara (10), Havva (12), Hasiye (3), Belkız (13) ve Meryem Erma Özcan (6) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüstekilerin Siirt'ten Gaziantep'e düğüne gittikleri öğrenildi.