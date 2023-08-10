Siverek'te 3 araçlık zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Murat Kaya'nın (34) kullandığı hafif ticari araç, Süleyman Özcan (34) idaresindeki minibüs ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, Doğukan (27) ve Recep Karaaslan (26) olay yerinde, sürücü Murat Kaya ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.