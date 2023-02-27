Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Demir Grup Sivasspor

Sivasspor’un rakibi Fiorentina deplasmanda kazandı

Sivasspor’un UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Fiorentina, İtalya Serie A’nın 24. haftasında Hellas Verona’yı 3-0’lık skorla mağlup etti

Giriş: 27.02.2023 - 23:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor’un rakibi Fiorentina deplasmanda kazandı
İHA

Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Turu’nda eşleştiği rakibi Fiorentina, Serie A’nın 24. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçın 12. dakikasında Antonin Barak ile 1-0 öne geçti. Arthur, müsabakanın 38. dakikasında skoru 2-0’a taşıyan gölü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda mor-beyazlılar’da, Cristiano Biraghi skoru 3-0’a taşıyan golü attı. Müsabakada başka olmazken Fiorentina 6 maç sonra kazandı. Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde eden mor-beyazlılar puanını 28 yaparak ligde 12. sıraya çıktı. Ev sahibi Hellas Verona ise bu skorla birlikte ligde 15. mağlubiyetini alarak 18. sırada 17 puanda kaldı.
Fiorentina ligde gelecek hafta Milan’ı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
DSİ personel alımı başvuru sonuçları
DSİ personel alımı başvuru sonuçları
BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı
BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı
Darüşşafaka Cemiyeti ile protokol yaptı
Darüşşafaka Cemiyeti ile protokol yaptı
Bakan Bozdağ'dan konut açıklaması
Bakan Bozdağ'dan konut açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.