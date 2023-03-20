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Sivasspor’da futbolculara 5 gün izin verildi

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Ankaragücü'nü, Isaac Cofie ve Samuel Saiz'in golleriyle 2-0 mağlup eden Sivasspor’da sporculara 5 gün izin verildi.

Giriş: 20.03.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Sivasspor’da futbolculara 5 gün izin verildi
İHA

DG Sivasspor'da futbolculara, teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından 5 gün izin verildi.

A millî takımının, UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü Ermenistan ve 28 Mart Salı günü Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takıma 5 gün izin verdi.

Hatayspor'un ülkemizi sarsan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesiyle ligin 27. haftasında hükmen galip sayılacak Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 25 Mart Cumartesi günü kulüp tesislerinde başlayacak.

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